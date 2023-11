Mesure de l'H2S dans l'eau ou l'air avec les NOUVEAUX capteurs Hach GS1440 et GS2440 EX

Protégez vos réseaux et STEP contre la corrosion et évitez les nuisances olfactives avec les capteurs H2S de Hach®. Des données accessibles via des connexions sans fil ou câblées permettent d'optimiser vos process et de les contrôler de manière proactive.

Vos équipements sont-ils protégés contre le sulfure d'hydrogène ?

Le sulfure d’hydrogène (H 2 S) est reconnu comme un problème majeur pour les stations d’épuration et les systèmes de collecte.



La corrosion non détectée de l'H₂S peut entraîner un effondrement structurel et endommager les structures voisines. La gamme GS de capteurs de sulfure d'hydrogène peut fournir une indication de la détérioration potentielle et de la nécessité d'inspections périodiques par une surveillance continue du H₂S.

Présentation de la gamme GS de capteurs de sulfure d'hydrogène HACH

Plus de sérénité face aux plaintes en raison des odeurs ?

Ce gaz, connu pour son odeur d’oeuf pourri, est une nuisance pour le public qui donne souvent lieu à des plaintes pour odeurs. La famille de capteurs de sulfure d’hydrogène GS mesure le H₂S, aidant ainsi les services de l’eau à neutraliser les odeurs.



Il devient alors possible de prendre un contrôle proactif de l’H₂S avant qu’il ne provoque un cauchemar de relations publiques près des stations de traitement et des systèmes de collecte.

Votre stratégie du traitement de l’H₂S est-elle optimisée ?

Pourriez-vous économiser sur les coûts de dosage des produits chimiques grâce à des données plus précises et des informations exploitables ?



La famille de capteurs de sulfure d’hydrogène GS fournit des mesures précises et fiables de l’H 2 S. Vous obtiendrez des informations exploitables sur l’H 2 S qui pourront être utilisées pour ajuster le dosage des produits chimiques et optimiser vos stratégies de réduction de l’H 2 S.