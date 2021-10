Avec Hach, les usines d’eau passent au numérique et optimisent leurs process

Les solutions d’analyse de l’eau deviennent plus performantes et efficaces, à moindre coût, grâce au numérique. Le fabricant Hach convainc ses clients industriels, stations d’épuration et centrales électriques avec son interface Claros.

Trois questions à…

Jean-Pierre Molinier,

spécialiste produits chez Hach

Q1. Qu’apporte l’évolution numérique au secteur des analyseurs d’eau en ligne ?

Hach, qui possède des sites de production en France et en Allemagne, fabrique et fournit des instruments de mesure de l’eau. Nous avons trois gammes : des appareils « laboratoire » portables pour faire des analyses ponctuelles, des outils de process pour les analyses en continu, et enfin, les préleveurs d’échantillons.



Notre interface Claros, disponible depuis deux ans, regroupe avec un seul outil – smartphone, tablette ou PC – l’ensemble des données et accès : mesures, état de l’appareil, maintenance à réaliser, modes opératoires et assistance technique. Cet analyseur, très simple d’utilisation, sans logiciel spécifique, permet d’optimiser les process et de gérer les ressources à distance plus efficacement.

Q2. Quelles sont les motivations à choisir Claros chez vos clients ?

Les critères de choix pour Claros, sur la centaine de sites que nous avons équipés, sont multiples. Parmi les raisons souvent évoquées, il y a la volonté de réduire le temps d’accès aux appareils (sur de grands sites ou sites satellites) et de s’adapter aux opérateurs non spécialistes ou peu expérimentés, qui, auparavant, devaient prendre connaissance du manuel d’utilisation.



L’apport du numérique permet aussi de sécuriser les mesures en ligne. En cas de données absentes ou erronées les conséquences sont sensibles : non-conformité, surcoûts… Nous évitons cela. D’autres clients cherchent équiper leurs sites de la technologie la plus avancée pour rester compétitifs. Seule contrainte, facilement surmontable : il faut nécessairement un accès Internet (3G, 4G ou wifi) pour que tout fonctionne.

Q3. Comment se passe la mise en place des solutions sur site ?

Les capteurs chez Hach sont numériques depuis des années, l’évolution concerne donc les transmetteurs. Nous avons lancé une première génération compatible Claros sans écrans ni claviers. Certains utilisateurs étaient parfaitement convaincus, cela répondait à leur besoin, car ils estimaient que les interfaces locales représentaient un surcoût et un risque de panne.



D’autres clients ont souhaité avoir les deux accès possibles, interface locale sur le transmetteur et accès à distance. Nous avons donc complété la gamme avec ces fonctions. Dans tous les cas, ces solutions permettent à la fois d’être plus réactifs via l’optimisation des processus, de pouvoir gérer des opérations à distance, et d’être informés rapidement quant à la nécessité de maintenance d’un équipement.