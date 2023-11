Analyse de l'eau : optimisez l'élimination de l'azote avec le RTC-N/DN intégré au transmetteur

Destiné principalement aux installations à aération intermittente, le RTC-N/DN est conçu pour déterminer le moment optimal pour la nitrification et la dénitrification en fonction des concentrations d’ammonium et de nitrate.

Fonctionnement et caractéristiques

Cette plate-forme intégrée combine des instruments, des logiciels et des services, créant ainsi une solution optimisée pour l’élimination de l’azote. Le fonctionnement du RTC-N/DN repose sur une surveillance constante des concentrations d’ammonium et de nitrate.



Une fois le RTC N/DN installé dans le transmetteur SC4500, Hach® vous assistera pour programmer les valeurs de consigne, vous permettant ainsi de surveiller et de traiter l'effluent en temps réel.



La solution CLAROS offre des diagnostics prédictifs afin de maintenir la conformité et de réduire les risques. Le système est facilement actualisable via une mise à jour logicielle, rendant le processus de mise à niveau de votre transmetteur SC4500 existant incroyablement simple.

Applications

La principale application du RTC-N/DN est l’optimisation du processus d’élimination de l’azote pour les installations à aération intermittente. En déterminant le moment optimal pour la nitrification et la dénitrification, le module permet de réaliser des économies significatives sur les coûts énergétiques.



En ajustant les variateurs pour maintenir le point de consigne d’oxygène dissous souhaité en fonction des niveaux d'ammonium et de nitrate, le système traite uniquement lorsque cela est nécessaire. Parmi les clients de Hach®, certains ont constaté des économies d’énergie allant jusqu’à 25% grâce à l'utilisation de cette solution.

