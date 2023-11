Écoles : Hellio facilite la rénovation énergétique des bâtiments

Adapter les bâtiments scolaires au changement climatique est un chantier gigantesque qui nécessite d’être accompagné. Hellio, acteur de référence de l’efficacité énergétique et délégataire CEE, y répond en articulant ingénierie et financement des travaux.

Trois questions à…

Augustin Bouet,

Directeur du département Grands Comptes

#1. Quels sont les objectifs en matière de rénovation thermique des établissements scolaires ?

Le gouvernement vise la rénovation de 40 000 établissements scolaires d’ici dix ans, avec pour objectif de réaliser 40 % d’économies d’énergie, y compris pour les sites non assujettis au décret tertiaire.



Les axes d’amélioration énergétique portent notamment sur l’enveloppe du bâtiment, l’optimisation des équipements de chauffage, climatisation et ventilation, et la mise en place d’un pilotage intelligent du bâtiment (GTB). Dans la majeure partie des cas, ces trois leviers devront être actionnés pour atteindre ces objectifs ambitieux.

#2. De quelle manière Hellio accompagne-t-il les communes et collectivités dans la mise en oeuvre de cette rénovation ?

En tant que société de services en maîtrise de l’énergie, notre mission est de guider les collectivités de l’identification des gisements d’économies jusqu’au suivi des consommations.



Nous nous mobilisons sur trois étapes majeures. En amont, nous réalisons l’audit énergétique et établissons les scénarios de travaux ainsi que les estimations de coûts et d’aides mobilisables. Nous intervenons ensuite en assistance à maîtrise d’ouvrage et proposons les briques d’ingénierie financière adaptées, notamment en mobilisant les CEE.



Enfin, Hellio propose le suivi des contrats d’exploitation ou, s’il est mis en place, du contrat de performance énergétique. Notre but est de garantir la pertinence et la qualité des travaux en apportant le meilleur montage financier.

#3. Quelle est la valeur ajoutée d’Akéa Énergies dans cet accompagnement ?

L’association de l’ingénierie financière et de l’expertise technique est un atout pour la réussite des projets de rénovation énergétique : il n’y a pas de rénovation ambitieuse sans moyens financiers à la hauteur. Bureau d’études intégré au groupe Hellio, Akéa Énergies nous permet d’aller au-delà du financement.



Son rôle est stratégique pour tenir le cap. Il participe à la réassurance quant au fait que l’on ne finance pas une opération par opportunité financière, mais bien dans un objectif concret et réel d’amélioration de la performance énergétique. Via le suivi dans la durée grâce à notre logiciel de monitoring énergétique DeltaConso Expert, nos experts s’assurent que la réalité est conforme aux projections faites lors de l’audit.