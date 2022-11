Comment Hynamics accompagne les collectivités vers l’hydrogène bas carbone

Filiale d’EDF, Hynamics produit et commercialise de l’hydrogène bas carbone. Elle accompagne les territoires sur des projets « mobilité », de la réflexion à la maintenance des stations, en passant par la demande de subventions et la construction.

Trois questions à…

Stéphane Manginot,

Responsable du pôle Mobilité chez Hynamics

Stéphane Manginot,Responsable du pôle Mobilité chez Hynamics

#1. Quels sont les enjeux autour de l’hydrogène pour les collectivités et quel est le rôle d’Hynamics ?

Le secteur du transport représente 30 % des émissions de CO2. Avec leurs flottes urbaines, les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer pour atteindre les objectifs européens de neutralité carbone en 2050, mais aussi une meilleure qualité de vie pour les citoyens ! Hynamics accompagne les collectivités dans le développement de stations de production et de distribution d’hydrogène bas carbone au plus près des usages. Nous construisons les projets, tant sur les aspects techniques qu’économiques, et recherchons les subventions mobilisables pour qu’ils prennent vie. En résumé, nous sommes producteur et commercialisateur d’H2, investisseur, exploitant, et assurons la maintenance des stations.

#2. Quelles seront les prochaines stations d’hydrogène bas carbone mises en service par Hynamics ?

Avec nos partenaires, nous mettrons en service au printemps 2023, une station hydrogène pour l’agglomération du Grand Belfort. D’une puissance d’1 MW et avec une capacité de production de 400 kg d’hydrogène bas carbone par jour, elle alimentera sept bus et sera installée juste à côté du dépôt. C’est un projet en plusieurs phases, puisque vingt autres bus seront ainsi alimentés à partir de 2025. Nous travaillonsaussi sur des projets « mobilité » à Dunkerque, Cannes et dans le sud de Paris, qui verront le jour en 2024. Dans tous les cas, il est primordial que ces projets innovants soient soutenus par une forte volonté politique de décarbonation.

#3. Quel est le retour d’expérience, un an après la mise en service de la station AuxHYGen à Auxerre ?

Cette station, mise en service en octobre 2021, a été la première réalisation commerciale d’Hynamics. Nous sommes ainsi passés du projet R&D à la réalité et avons renforcé depuis un an notre expertise en termes d’exploitation et de maintenance. Cette station alimente cinq bus en hydrogène bas carbone, avec une capacité de production de 400 kg par jour. Pour la deuxième phase, nous développons de nouveaux usages, et pourrions travailler sur l’alimentation des premiers trains régionaux à hydrogène. Pour tous nos projets, nous veillons à créer des écosystèmes complets entravaillant aussi avec des industriels, afin de pouvoir répondre à des besoins mixtes et bâtir un modèle économique pertinent.