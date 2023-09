Comment Imagreen accompagne les acteurs des territoires dans leur transition environnementale ?

Le client d'Imagreen, La Friche Gourmande, redonne vie aux bâtiments délaissés pour en faire des lieux de vie conviviaux, créatifs et simples qui s’adaptent aux spécificités des territoires.



En 2022, pour répondre à ses objectifs de croissance, La Friche Gourmande recherche un terrain disponible pour l'ouverture d'un nouveau site qui s'inscrit dans sa stratégie de maillage territorial. Après une phase de prospection foncière, une trentaine de sites urbains et périurbains ont été évalués.



Il a fallu ensuite confronter le projet aux enjeux de la reconversion des friches pour affiner les critères de sélection et construire des pitchs adaptés aux collectivités, propriétaires fonciers et partenaires financiers afin de les convaincre à soutenir l’implantation de ces lieux “hybrides”.



Une expertise pour réussir la transition au sein des territoires



Les équipes d’Imagreen ont animé un atelier avec les fondateurs du projet pour construire une plateforme de marque et une plateforme d'offres qui formalise les orientations stratégiques en lien avec des Objectifs de Développement Durable :

• clarification des cibles, de leurs contraintes et attentes

• définition des offres, services, engagements et indicateurs de performance

• formalisation des bénéfices individuels et collectifs

• définition d’une promesse et d’une nouvelle plateforme de marque

• rédaction d’un manifeste



Avec le concours d’Imagreen, la mission s’est poursuivie par la rédaction d’une note de synthèse sur la position du projet par rapport aux enjeux de requalification des friches.