Industrie : l’eau, au cœur de la transition écologique

Préserver la ressource eau, maintenir la production industrielle

Présente à tous les stades de la production industrielle, l’eau est un enjeu pour la continuité d’activité. Et les acteurs en sont pleinement conscients : en cas d’arrêtés de sécheresse, désormais annuels, les industriels ont l’obligation de réduire leur consommation d’eau, et donc leur niveau de production. Ce qui nuit à leur productivité.



Dans ce contexte, la stratégie la plus efficace se construit en 4 étapes : réduire (à la source), réutiliser (en boucle courte), recycler (traitement en amont des STEP) et réutiliser les eaux usées traitées (ou Réut : traitement en aval des STEP). Cette stratégie de BWT, dite des « 4R », s’appuie sur l’amélioration de la qualité des eaux produites et leur optimisation à chaque étape du cycle industriel, selon les normes en vigueur, et sur des traitements efficaces et pérennes.



En France, seulement 1 % de l’eau est réutilisée (contre 10 à 60 % en Espagne, Israël, Malte, Singapour ou encore en Australie). C’est pour accélérer ce mouvement, au niveau industriel, que BWT a développé une unité mobile de recyclage des eaux usées (REUT) en container. Baptisé BWT PLUG & REUSE, cet essai in-situ permet de valider les choix techniques et le fonctionnement du procédé à échelle industrielle en matière de recyclage avant la mise en place d’une installation définitive. Ce container sera présent à Pollutec et visitable !

Qualité de l’eau et réduction des consommations énergétiques

L’eau n’est évidemment pas le seul levier de la transition écologique des industriels : l’énergie utilisée (et surtout économisée) est également fondamentale. Mais là aussi, l’eau et ses qualités sont un vecteur de réduction des consommations énergétiques des installations industrielles.



En effet, outre la préservation et une meilleure durabilité des équipements, une eau de qualité permet de limiter les dépôts de calcaire, de tartre ou encore de biofilm dans les installations. Les chaudières ou encore les tours aéroréfrigérantes gagnent ainsi en performances, et peuvent consommer jusqu’à 25% d’énergie en moins.

Traitements écoresponsables, limiter l’empreinte environnementale

Si les traitements des eaux industrielles doivent avant tout être efficaces, ils ne doivent pas en revanche entraver la transition écologique des acteurs de l’industrie. C’est en ce sens que BWT innove depuis de nombreuses années. Avec des solutions telles que BWT ECO-MX, capable de générer une solution désinfectante fraîche sur site, ou encore BWT ECO-UV+, qui combine la technologie de désinfection par UV-C à du peroxyde d’hydrogène, également généré in situ. Dans les 2 cas, les contenants (IBC par exemple) et leur transport sont considérablement réduits tout comme les risques pour les opérateurs.



L’innovation chez BWT, ce sont aussi les produits formulés, avec des investissements massifs dans la chimie verte. L’objectif, déjà atteint avec plusieurs formulations commercialisées, est de concevoir des solutions biosourcées (renouvelables), biodégradables, et sans impact environnemental quant aux eaux de rejet. Et surtout, disponibles à des coûts raisonnables, car la transition écologique ne doit pas rimer avec baisse de la performance économique des industriels.