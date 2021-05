Avec le kit solaire ekWateur, accédez facilement à l’autoconsommation et aux économies d’énergie

ekWateur présente une nouvelle façon de faire de l’autoconsommation, sans travaux ni démarches administratives. Produisez votre énergie en 15 minutes avec le kit solaire d’ekWateur.• Qu’est-ce que le kit solaire à brancher d’ekWateur ?Ce kit est un panneau solaire qui permet, en moins de 15 minutes, de produire et consommer sa propre énergie. ekWateur livre chez vous un kit préassemblé. Il suffit de visser le panneau au support et brancher le câble dans une prise. Pas de travaux ni déclaration. ekWateur se charge des déclarations auprès d’Enedis. Un espace de 2 m2 au sol ou sur un toit plat suffira.• Qu’est-ce que vous économisez avec ce kit solaire ?En fonction de votre localisation en France et du taux d’ensoleillement, vous pouvez économiser jusqu’à un an de frigo, machine à laver, téléviseur, ordinateur, aspirateur et éclairage. Dans une région moins ensoleillée ? Un an de machine à laver et réfrigérateur. Jusqu’à 4 kits solaires peuvent être connectés afin d’effacer votre bruit de fond énergétique - la consommation des appareils en veille, +/- 15% des factures.• Pourquoi choisir le kit solaire d’ekWateur ?Pour moins cher qu’un iPhone - le prix public du kit est de 699€ -, vous avez l’opportunité de produire une partie de votre énergie. Pour les locataires qui ne bénéficient pas d’aides à l’installation, le kit vous suivra lors d’un déménagement. Dernière chose : ekWateur organise un achat groupé pour obtenir le meilleur prix. L'an dernier, des milliers de kits ont été vendus avec 100€ d'économie !