Le panneau photovoltaïque bifacial promet un relai de croissance à l’énergie solaire

Trois questions à…

Nicolas LEVAVASSEUR,

sales manager France chez LG Solar

Q1. Pourriez-vous définir en quelques mots ce qu’est un panneau solaire bifacial ?

La plupart des panneaux photovoltaïques sont constitués de cellules mono-faciales avec une feuille arrière opaque. La cellule bifaciale, quant à elle, permet de sérigraphier la face avant et la face arrière du panneau.



La cellule produit alors de l’énergie en face avant et en face arrière et génère 10 à 25 % de rendement supplémentaire. Le bifacial est idéal pour optimiser le coût de l’installation dans le temps et réduire le prix moyen de l’électricité solaire sur 25 ans (LCOE).

Q2. Quelles sont les applications privilégiées pour ce produit ?

Quatre marchés émergent nettement pour notre modèle LG NeON® 2 BiFacial. Celui des ombrières de parking, pour l’esthétique et la lumière qui passe entre les cellules. Celui des installations sur trackers, dont les conditions de suivi du soleil et de pose au sol, réflecteur, sont optimales.



Le marché des toitures de hangars agricoles, pour sa part, est très demandeur. Particulièrement avec le système de fixation type Novotegra, qui permet d’avoir 15 cm entre l’arrière du module et le bac acier. Enfin, les centres commerciaux et entrepôts logistiques s’équipent massivement en NeON® 2 BiFacial pour leurs toitures plates.

Q3. Le bifacial, est-ce une technologie éprouvée et sûre ?

Absolument. Nous avons lancé NeON® 2 BiFacial en 2016 et avons remporté le prestigieux prix de l’innovation à Intersolar Europe, à Munich. À l’époque, aucun autre fabricant ne parlait de bifacial !



LG a encore révolutionné son approche, en 2019, en apportant une garantie performance de 104.9 % en année 1 et de 95.9 % en année 25 (norme Bifi100).

Sur sa nouvelle gamme Bifacial-E6, LG propose même une garantie de 105.4% en année 1 et de 96.4 % en année 25. Résultat : 1 panneau LG sur 5 vendu en France est un panneau bifacial et la tendance est à la hausse.



Les panneaux LG produisent plus d’électricité, durablement. Rappelons d’ailleurs que nous garantissons nos modules pendant 25 ans, sur le marché c’est plutôt 10-12 ans, avec la caution financière du groupe LG Electronics Inc. Essentiel pour les investisseurs qui doivent sécuriser leurs investissements.