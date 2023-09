Une opportunité unique de codévelopper notre outil digital avec TerraIndex

Expert des sites et sols pollués depuis plus de 25 ans, notamment aux Pays-Bas, l’éditeur de logiciel TerraIndex s’implante en France. Son client Serpol a été un acteur du développement de la version française du logiciel. Retour d’expérience.

Trois questions à…

Laurent Mansuelle,

Expert technique sites et sols pollués chez Serpol

#1. Quels défis le logiciel de TerraIndex vous permet-il de relever ?

Dans les métiers de la dépollution, la fiabilité des données acquises sur le terrain est primordiale parce qu’elle conditionne les interprétations et les actions qui en découlent. La digitalisation des relevés répond à ce défi. Nous avons également un enjeu de rapidité de transmission.



TerraIndex permet de gagner du temps sur toute la chaîne d’information. C’est un point essentiel notamment lorsque l’on intervient sur des situations à risque pour les personnes et l’environnement, où les résultats du diagnostic ou du suivi des travaux de dépollution doivent être remis dans des délais courts.

#2. En quoi ce logiciel vous permet-il d’être plus précis et plus rapide ?

Sur le terrain, nos techniciens sont équipés d’une tablette. Ils entrent directement leurs observations concernant la lithologie des sols, les indices de niveaux de pollution des sols et des eaux souterraines dans le logiciel. Toutes ces informations sont transmises quasi à l’instant T (sous réserve d’une couverture réseau suffisante) à l’ingénieur du bureau d’études qui peut les analyser, réorienter les investigations et ainsi ajuster les travaux de façon réactive.



Par ailleurs, les codes-barres des échantillons sont scannés sur le terrain et associés au point d’échantillonnage. TerraIndex communiquant directement avec les laboratoires, le technicien peut passer rapidement ses commandes d’analyse sans intervention manuelle.

#3. Comment s'est déroulée la coopération avec l'équipe de TerraIndex ?

En lançant la consultation, nous cherchions un partenaire, avec qui construire une solution personnalisée, et non un simple fournisseur de logiciel. Avec TerraIndex, nous avons pu développer une solution adaptable et évolutive. TerraIndex nous a accompagné tout au long de son déploiement auprès de nos ingénieurs et techniciens, afin de favoriser l’acceptation de ce nouvel outil par nos équipes.



Ils se sont rendus sur nos chantiers et dans nos agences, ont proposé des outils de communication et même un challenge entre agences. Enfin, nous avons pu déployer le logiciel dans notre filiale espagnole, Geoambient, moyennant les adaptations à la réglementation et aux techniques d’analyses locales. C’est une avancée en termes d’harmonisation des pratiques au sein de la branche dépollution des sols.