Avec Bureau Veritas, maîtrisez les risques hydrogène sur toute la chaîne de valeur

Maîtriser les risques dès la conception des projets

C'est avec une offre complète que Bureau Veritas est venue exposer sur Hyvolution 2023, le salon des acteurs de l'Hydrogène. Ses experts en maîtrise des risques accompagnent les porteurs de projets H2, de la conception à l'exploitation des infrastructures et des équipements. Une offre de formation permet aussi de diffuser les compétences en sécurité requises par la filière.

Interview de Clément Poutriquet, directeur développement Hydrogène chez Bureau Veritas

Une expertise sur toute la chaîne de valeur

L'enjeu de la sécurité est primordial et s'impose dès la conception des projets H2, notamment pour assurer leur conformité réglementaire et obtenir les autorisations d'exploiter. La molécule d'hydrogène est fine, stockée sous pression et très explosive... cela suppose des contraintes particulières.



Avec leurs clients, les experts de Bureau Veritas passent en revue les différents scénarios d'accident et formalisent des recommandations de conception des installations et des équipements. Les méthodes d'analyse sont héritées du secteur Oil & Gas : AMDEC, LOPA ou HAZOP font partie des prestations mises en oeuvre.

Sur toute la chaîne de valeur. Bureau Veritas accompagne les porteurs de projets dans la production et la distribution d'hydrogène, tout comme pour la conception de véhicules H2.

Une offre de formation H2 très complète

Les équipes "formation" de Bureau Veritas ont su créer un catalogue de formations adapté au marché de l'hydrogène. Des modules d'acculturation, en e-learning ou par demi-journées, permettent de sensibiliser les équipes qui se lancent dans la filière ou travaillent à proximité d'un environnement H2.



Pour les ingénieurs, des modules de 2/3 jours ciblent la maîtrise des risques spécifiques et la maîtrise de la réglementation. En complément, les formations classiques ATEX, directive des équipements sous pression, AMDEC... peuvent être intégrées à un parcours pédagogique pour accompagner le risque de bout en bout.