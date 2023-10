Matooma, l’allié de la maintenance prédictive des éoliennes avec ses cartes SIM multi-opérateurs

En un peu plus de 10 ans, Matooma est devenu un des leaders des objets connectés, grâce à une solution d’abonnement à des cartes SIM multi-opérateurs. Elles permettent de connecter n’importe quel objet, et notamment les capteurs d’éolienne.

Karim Hamadi,

Directeur commercial et service clients Matooma

#1. Quels sont les besoins des exploitants de parcs éoliens en matière de transmission de données ?

Les parcs éoliens sont souvent installés dans des lieux difficiles d’accès et isolés (collines, montagnes, pleine mer) où les couvertures par le réseau internet filaire ou fibre optique sont instables, voire inexistantes. Or, les gestionnaires de parcs ont besoin de remonter des données d’exploitation de manière régulière vers leurs serveurs.



Ces données, recueillies par les capteurs sur site, sont analysées pour contrôler à distance le fonctionnement des machines et détecter tous les phénomènes qui pourraient être un frein à la production, dégrader la performance ou la durée de vie de l’équipement. Disposer d’un accès fiable et sécurisé à Internet est indispensable, et c’est ce que peuvent fournir aisément les réseaux cellulaires de 3G, 4G ou 5G.

#2. En quoi consiste la solution proposée par Matooma ?

Il s’agit d’une carte SIM machine-to-machine (M2M) et multi-opérateur associée à des services M2M / IoT. Le principe du M2M est de construire un lien de machine à machine affranchissant de toute intervention humaine.



Les cartes SIM interviennent pour établir la communication entre ces machines. Comme elles sont multi-opérateurs, elles permettent aux capteurs d’accrocher plusieurs réseaux opérateurs. La continuité de service est assurée en cas de défaillance.



Un autre avantage pour une entreprise qui exploite des parcs dans différents pays est qu’elle n’a pas à se préoccuper de contractualiser avec différents opérateurs.

#3. Quelles sont les ambitions de Matooma sur le marché de l’éolien ?

Notre métier, c’est de proposer de l’Internet sans fil, via des solutions de connectivité cellulaire sur mesure. Notre offre se décline pour différents secteurs d’activité, dont bien sûr l’éolien. Les abonnements sont adaptés aux besoins des exploitants en termes d’usage, de volume de données à transférer, etc.



L’éolien reste pour nous un marché de niche, mais c’est un secteur sur lequel notre solution s’avère pertinente. Nous souhaitons lui faire bénéficier de notre expertise de la connectivité à l’instar de ce que nous réalisons dans le secteur de la production photovoltaïque, où nous sommes très présents.