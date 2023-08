Nouveaux micro-onduleurs EZ1 avec Wi-Fi et Bluetooth intégrés pour les kits d’autoconsommation

Le solaire plug-and-play, connecté, accessible à tous !

La série EZ1 peut connecter un ou deux panneaux PV haute puissance par micro-onduleur. Elle inclut un micro-onduleur monophasé avec une gamme de puissances allant de 500 à 960 VA, et une garantie standard de 12 ans extensible à 20 ans. La solution inclut aussi tous les accessoires nécessaires.



Grâce à une technologie de topologie avancée, le courant d'entrée des micro-onduleurs atteint 20A, ce qui les rend adaptés aux modules haute puissance. Avec le Wi-Fi et le Bluetooth intégrés, le processus de mise en service en ligne est simplifié au maximum. Il offre aux propriétaires de systèmes, un accès facile aux fonctions de surveillance et au diagnostic en ligne via l’application AP EasyPower disponible sur Android et IOS.

Nouveaux micro-onduleurs EZ1 pour des systèmes solaires en autoconsommation plus intelligents, plus sûrs, et plug-and-play.

La haute technologie au service du « Do It Yourself »

Les micro-onduleurs de la série EZ1 offrent des caractéristiques et des avantages inédits. Il est possible d’en connecter jusqu’à deux par système, permettant de profiter de la production de 4 panneaux solaires haute puissance !

Puissance de sortie maximale atteignant 500, 600, 799 ou 960 VA. Conçu pour correspondre aux modules de puissance les plus élevés disponibles (courant d'entrée maximal 20A)

Conçu pour les kits d’autoconsommation et systèmes de « balcons solaires »

Directement connecté au réseau à l'aide d'une prise secteur pour injecter la production d'électricité issue du solaire.

Wi-Fi et Bluetooth intégrés

Un micro-onduleur se connecte à un ou deux modules

Un ou deux canaux d'entrée avec MPPT indépendant

Fiabilité maximale, IP67

Relais de protection VDE intégrés