APsystems dévoile une nouvelle génération de micro-onduleurs multi-modules pour le solaire

Des micro-onduleurs pour modules PV jusqu’à 600 watts

La série DS3, introduite début 2022, propose des micro-onduleurs offrant aux professionnels du solaire des puissances de sortie allant de 600 à 960 watts chacun, afin de s’adapter parfaitement aux applications photovoltaïques résidentielles d’aujourd’hui.



Avec 4 modèles DS3 disponibles pour des modules PV ayant des puissances allant jusqu’à plus de 600 watts chacun, la série DS3 répond aux attentes des propriétaires de systèmes désireux de produire plus d'énergie avec moins d'espace sur leur toit. C’est également le cas du QT2 qui atteint une puissance de sortie triphasée équilibrée de 2.000 watts, idéal pour 4 modules PV haute puissance.

La sécurité maximale, une attente de l’ensemble des acteurs

La sécurité maximale est une exigence grandissante demandée par tous les acteurs du photovoltaïque : développeurs de projet, bureaux d’études, professionnels du solaire impliqués dans l'installation, bureaux de contrôle, et même utilisateurs finaux.



Les micro-onduleurs, innovants par nature, offrant une solution tout AC sûre et fiable de bout en bout, ont été adopté très rapidement en résidentiel dans le monde entier, y compris en France. Ils pénètrent progressivement le segment des bâtiments classés ERP – Etablissements Recevant du Public – en raison des avantages en termes de protection des biens et des personnes qu’ils proposent.

APsystems, une nouvelle génération de micro-onduleurs de classe mondiale

De l’intelligence en ligne pour faciliter l’autoconsommation

Le développement de l’autoconsommation pousse le consommateur à une gestion plus active de son énergie. Les professionnels, quant à eux, souhaitent pouvoir réduire leurs coûts de maintenance en résolvant les éventuels problèmes à distance.



APsystems satisfait à ces attentes, en tant que pionnier dans l’intégration de technologies de communication sur ses micro-onduleurs, particulièrement avec la technologie sans fil ZigBee. Un portail et des apps de monitoring sont accessibles gratuitement pour les installateurs et les propriétaires, permettant notamment la mise en service de l’installation et la gestion à distance du support technique.