SST : l’innovation accélère pour prévenir les troubles musculosquelettiques

MOTEN Technologies accélère sa R&D pendant Covid-19

L’industrie a été paralysée pendant la période de confinement. Stoppant les contrats de prévention des risques à destination des opérateurs de terrain, exécutés par les sociétés spécialisées en optimisation-contrôle des conditions de travail.



MOTEN Technologies, qui propose des solutions innovantes pour le suivi des facteurs de risques biomécaniques - à l’origine des troubles musculosquelettiques -, a été impactée directement. Plus aucun accès à la clientèle et au terrain pour ses missions d’études et de diagnostic en Santé et Sécurité au Travail (SST).



L’entreprise a profité de la période pour mobiliser ses services R&D, tout en prospectant davantage. Le but ? Accélérer la mise sur le marché de ses innovations, être au plus près des attentes des clients et maintenir ses activités de conseil.



“Cette période a été propice à l’amélioration des prestations.”, explique Marie-Anne Grangeret, Ergonome Responsable Commerciale chez MOTEN. “Nous développons une plateforme pour nos clients afin qu’ils puissent gérer, en toute autonomie, les indicateurs issus de nos capteurs. Nous avons pu accélérer les développements”.



MOTEN Technologies est connue pour sa technologie destinée à mesurer les efforts mobilisés pendant une activité physique habituelle. Couplées à celles du mouvement, les données recueillies orientent les décideurs dans la mise en place d’actions concrètes de prévention.