Trois innovations chez Veolia qui dopent le bilan écologique du traitement de l'eau

OTV, filiale de Veolia Water Technologies, va toujours plus loin dans le traitement de l'eau et propose de produire de l'énergie verte sur les installations qu'elle conçoit.

Energido® : produire de l'énergie verte avec les eaux usées

[+]

Energido® est une innovation développée par Veolia qui vise à remplacer les combustibles fossiles par des ressources renouvelables dans les bâtiments ou les process.



Installée en dérivation des réseaux d’assainissement ou sur les stations d’épuration, Energido® récupère les calories des eaux usées, les transfère sur un échangeur thermique et les restitue. L'objectif ? Assurer les besoins en chauffage ou en refroidissement d’infrastructures ou d’équipements. Il s'agit d'une solution compacte, dont l’échangeur déporté s'intègre parfaitement à l’installation, sans perturber le bon fonctionnement du système d’assainissement.

Réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO2. Energido® peut alimenter les locaux techniques, les équipements de process, les centres aquatiques et les éco quartiers. [Fiche PDF] [+ d'info]

MemGasTM : produire du biométhane avec les boues

[+]

MemGasTM est un procédé développé par Veolia qui s'appuie sur une technologie membranaire pour purifier le biogaz issu des boues d'épuration en biométhane.



Peu consommateur d'énergie, sans produits chimiques ni consommation d'eau, le procédé MemGasTM comporte 5 étapes principales : le séchage du biogaz, l'élimination de l’H2S et des COV, la compression du biogaz, un nouveau séchage par refroidissement, et enfin, la purification. Les membranes utilisées séparent les composés de méthane et de dioxyde de carbone pour concentrer le méthane en biométhane. Il peut ainsi être injecté dans le réseau de gaz pour usage domestique ou industriel.

Produire du biométhane pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. MemGasTM convient pour des débits compris entre 30 et 10 000 Nm3/h de biogaz brut. [Fiche PDF] [+ d'info]

PLANT : un jumeau numérique pour optimiser le traitement de l'eau

Le jumeau numérique PLANT de Veolia est un service digital qui clone une usine de traitement de l'eau pour permettre d'en optimiser les réglages par simulation.



Partie intégrante de l'offre Hubgrade Assist, PLANT donne accès à des outils de mesure, de suivi et de réglage pour améliorer le process de l'installation. Par exemple en fonction de priorités (économies, conformités) ou de changements soudains (amplitude des volumes à traiter). La solution PLANT de Veolia permet de tenir compte des spécificités de chaque installation.

Optimiser les process d'une station d'épuration. PLANT permet entre 20 et 30% d’économies sur les coûts d’exploitation ainsi que des gains en capacité de traitement. [Fiche PDF] [+ d'info]