Rénovation énergétique : les outils d’OSCAR pour simplifier les aides sont utiles à toute la filière

À l’écoute des entreprises artisanales du bâtiment

Le constat est le suivant : au sein des organisations professionnelles partenaires du programme comme la CAPEB ou la FFB, de nombreuses entreprises artisanales ont exprimé leurs difficultés à s’emparer des dispositifs d’aides financières comme MaPrimeRénov’ ou CEE, notamment à cause des évolutions réglementaires fréquentes ou des procédures administratives longues et complexes. Elles s’en détournent, alors que ces aides peuvent constituer un levier décisionnel important pour leurs clients.



Le but du programme OSCAR est donc d’aider ces professionnels à comprendre les dispositifs, à les maîtriser et à en faire bénéficier leurs clients pour leur permettre d’investir dans des installations performantes.

Utilisez gratuitement les outils du programme OSCAR.

Ils sont accessibles à tous, partout, à chaque instant, sur simple inscription sur la plateforme dédiée. [+ d'info]

Objectif : 6 000 RAR sur tout le territoire

Pour y parvenir, le programme a décidé de créer un réseau de Référents d’Aide à la Rénovation (ou RAR), déployé dans toutes les régions de France. Il peut s’agir de salariés de réseaux de négoces, de collaborateurs de la CAPEB ou de la FFB ou encore de conseillers France Rénov’. Tous jouent un rôle-clé, puisqu’ils sont les interlocuteurs des artisans sur le terrain.



OSCAR les aide à monter en compétences et à maîtriser les enjeux de la rénovation énergétique et des aides financières afin qu’ils puissent, à leur tour, informer les artisans avec qui ils sont en contact direct au quotidien.Le programme compte aujourd’hui plus de 2 400 RAR certifiés en activité, partout en France. Il est d’ailleurs possible de les localiser sur le site. Trouver un RAR.

Des outils opérationnels de simplification des aides

Par ailleurs, le programme poursuit sa vocation de Simplification des aides à la rénovation énergétique.Il s’agit là de décrypter le volet réglementaire et normatif des dispositifs CEE et MaPrimeRénov’ pour que les RAR disposent d’outils pédagogiques adaptés, que les artisans s’emparent des aides disponibles, et que les dispositifs ne constituent plus un motif de blocage de leurs actions de rénovation.



Des outils pratiques sont désormais accessibles gratuitement sur la plateforme OSCAR (annuaire des aides, base de données des produits éligibles, chatbot etc). Ils ont été conçus pour aider les artisans de manière très concrète dans leur quotidien et leur faire gagner un temps précieux, mais ils seront aussi utiles à l’ensemble de la filière !

Bilan du programme OSCAR sur 2023