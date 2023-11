Le programme OSCAR propose des solutions concrètes pour les professionnels du bâtiment

Pour que la rénovation énergétique des bâtiments soit largement déployée, il est essentiel que les acteurs-clés de la filière comprennent et maîtrisent les nombreuses aides financières publiques et privées mises en place. OSCAR se mobilise à leurs côtés.

Des ressources en ligne gratuites pour monter en compétences

Conçu pour tous les niveaux, novices comme experts en rénovation énergétique, le MOOC* du programme OSCAR permet à chacun d’apprendre, de mettre à jour ou de compléter ses connaissances.



Trois modules thématiques sont proposés :

• Sensibilisation à la rénovation énergétique et aux financements des aides publiques

• Accompagner une démarche CEE

• Accompagner une démarche MaPrimeRénov’



Ludique, pédagogique et interactif, le MOOC est accessible sur desktop comme sur mobile, et peut être suivi en une ou plusieurs fois, pour développer ses compétences à son rythme.



Le MOOC constitue la 1ère étape incontournable pour devenir RAR, un statut unique délivré par le programme OSCAR.



* MOOC = Massive Open Online Course

[+] Inscrivez-vous ! Le MOOC du programme OSCAR est totalement gratuit et ouvert à tous, sur simple inscription.

Un réseau de Référents d’Aide à la Rénovation (RAR)

Sélectionnés parmi les partenaires du programme (distributeurs, fédérations, organisations professionnelles, réseau France Rénov’), ces experts sont accompagnés par OSCAR pour devenir les interlocuteurs privilégiés des artisans et entreprises du bâtiment, dans une logique de proximité et d'efficacité.



Au quotidien, ils les informent et les sensibilisent à l’utilisation des aides financières à la rénovation énergétique.



L’objectif : leur permettre de pleinement s’approprier les dispositifs MaPrimeRénov’ et CEE, afin de les intégrer efficacement à leur offre commerciale.



Plus de 1 200 RAR certifiés sont déjà en activité !



L’ambition d’OSCAR : faire monter en compétences et accompagner 6 000 RAR d’ici 2024, en France métropolitaine et en Corse.



Trouver un RAR

Des outils en ligne accessibles à tous

Engagé auprès de l’ensemble de la filière pour une meilleure diffusion des connaissances liées aux aides à la rénovation énergétique, OSCAR met gratuitement à disposition :

• une cartographie des RAR en activité

• un annuaire interactif des aides financières locales et nationales

• une FAQ ainsi que le décryptage des évolutions réglementaires et actualités des dispositifs CEE



Ces outils et informations sont accessibles à tous, professionnels comme particuliers, sur le site d’OSCAR ou en créant gratuitement et rapidement un compte depuis la page d’accueil du site.