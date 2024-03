Des solutions concrètes de simplification des aides à la rénovation

Plus de 2 200 Référents d’Aide à la Rénovation bénéficient déjà d’outils gratuits et opérationnels pour maîtriser les dispositifs MaPrimeRénov’ et CEE, et aider les entreprises du bâtiment à se les approprier efficacement.

Des outils accessibles à tous

Chaque jour, les RAR (pour Référents d’Aide à la Rénovation) du programme OSCAR interviennent sur tout le territoire, au plus près des artisans et entreprises du bâtiment. Pour répondre à leurs questions sur les aides financières publiques (MaPrimeRénov’) ou privées (CEE) et les aider à les intégrer efficacement dans leur offre commerciale, ils peuvent compter sur les nombreux outils pratiques du programme OSCAR :

• Un annuaire interactif des aides financières locales et nationales

• Une base de données des produits éligibles aux CEE

• Une veille réglementaire et le décryptage des actualités des CEE

• Un chatbot, un robot conversationnel qui répond à toutes les questions sur les aides

• Des cours en ligne, conçus pour tous les niveaux

Utilisez gratuitement les outils du programme OSCAR.

Ils sont accessibles à tous, partout, à chaque instant, sur simple inscription sur la plateforme dédiée.

Inscription

Des Référents d’Aide à la Rénovation accompagnés par OSCAR

Sélectionnés parmi les partenaires du programme (réseaux de négoces, collaborateurs CAPEB ou FFB, conseillers France Rénov’), les RAR sont accompagnés par OSCAR pour devenir les interlocuteurs privilégiés des artisans et entreprises du bâtiment.



À l’issue de leur parcours d’habilitation, ils intègrent une communauté d’experts dynamique, au sein de laquelle ils peuvent partager et approfondir leurs connaissances techniques, mais aussi échanger avec les autres membres du réseau au sujet de leurs retours d’expériences.



Enfin, OSCAR met à leur disposition des ressources dédiées, leur permettant de mettre régulièrement à jour leurs compétences, d’optimiser leur visibilité et de transmettre efficacement les informations techniques aux artisans.

La parole aux acteurs du programme OSCAR : Benoît, Formatrice des Référents d'Aides à la Rénovation

Un engagement constant sur le terrain auprès des artisans

Une carte en ligne des RAR en activité permet aux artisans de contacter facilement les professionnels proches de chez eux. L’objectif du programme : déployer un réseau de 6 000 RAR, sur tout le territoire !



Par ailleurs, les équipes d’OSCAR et leurs partenaires mènent actuellement des expérimentations auprès des artisans, sur le terrain, afin de lever les obstacles et de les aider à se saisir simplement et efficacement des dispositifs d’aide à la rénovation : la dématérialisation complète des dossiers CEE, ou encore l’accompagnement dans le montage des dossiers.