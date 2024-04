Rénovation énergétique : Pourquoi France Matériaux s’associe au programme OSCAR

Trois questions à…

Antoinette Fourel,

Service formation de France matériaux et Référente d’Aide à la Rénovation

#1. Pour quelles raisons France Matériaux a-t-il décidé de s’engager dans le programme OSCAR ?

Nous sommes un groupement de négoces en matériaux de construction indépendants (généralistes ou spécialistes…) qui comptabilise 151 adhérents et environ 240 points de vente en France. L’engagement dans le programme OSCAR est lié à la volonté d’accompagner nos adhérents sur toutes les questions et problématiques en lien avec la rénovation énergétique. Nous leur proposons de les former pour qu’ils deviennent Référents d’Aides à la Rénovation (RAR). Ce qui leur permettra, au quotidien, de sensibiliser et aider correctement leurs clients professionnels et artisans sur les dispositifs d’aides à la rénovation existants (Certificats d’économies d’énergie, Ma Prime Rénov’…) et la partie administrative et réglementaire, souvent complexes et mouvants.

#2. Comment l’accès au programme OSCAR se déroule-t-il ?

Nous déployons ce programme qui, rappelons-le, vise à optimiser et simplifier la rénovation énergétique pour les artisans. Il se décline en trois temps. D’abord, un temps de formation en ligne via un Mooc de 3h30. Puis, une étape en présentiel, qui est capitale, car le e-learning est complet, précis, et génère beaucoup de questions. Pendant une journée, des réponses sont apportées aux interrogations – surtout sur la partie administrative des aides qui est génératrice de stress ! –, des études de cas sont approfondies. La dernière partie porte sur la mise en œuvre d’une action de sensibilisation auprès d’un artisan sur les CEE-MPR et le programme OSCAR. L’idée est que le formé informe son client de son nouveau statut de RAR.

#3. Quels sont les retours de vos adhérents ?

Ils sont positifs ! Nos adhérents sont très réceptifs et demandeurs de cette formation. Nous avons formé l’an passé une quarantaine de RAR et devrions en former 20 autres en avril 2024. L’objectif étant, sur le long terme, d’avoir un RAR par point de vente. Nos adhérents nous ont apporté la preuve, en témoignant, que cette formation est une réelle plus-value pour notre activité de négociant, tant sur la partie réglementaire liée aux dispositifs CEE et MPR que sur la partie technique produits. Un suivi est assuré auprès de nos RAR une fois la formation terminée. Nous les incitons aussi à se référer à la plateforme dédiée RAR sur le site d’OSCAR, outil riche d’informations et mis à jour régulièrement !