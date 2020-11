Recyclage : la R&D de Pellenc ST conforte la compétitivité des centres de tri

Dans un contexte de modernisation des centres de tri des déchets, les équipementiers engagés dans l’innovation repoussent les limites du tri. Pellenc ST va déjà bien au-delà de l'extension des consignes de tri. Voici pourquoi...

Marc Minassian,

Directeur Commercial France chez Pellenc ST

Comment se passe l’année 2020 pour Pellenc ST ? Le marché des centres de tri est-il dynamique ?

Au premier semestre, le service client, la production et les livraisons ont été maintenus afin d’assurer la continuité des services. Près de 200 interventions sur site ont été réalisées. Au second semestre, Pellenc ST a repris la totalité de ses activités et les maintiendra malgré le reconfinement, dans le respect des règles sanitaires.



Notre activité 2020 est conforme au prévisionnel. Le taux de croissance des commandes sur les 6 premiers mois est de 60% par rapport à l’année dernière. L’extension des consignes de tri des déchets continuera de dynamiser le marché français jusqu'à fin 2022, avec une trentaine de centres à construire ou moderniser.



En qualité d'acteur de proximité, Pellenc ST accompagne ses clients pour être prêts à temps. Nos marchés exports sont également porteurs, particulièrement en Espagne, en Italie et en Angleterre. En parallèle, la R&D Pellenc ST continue d’innover.

À propos d’innovation, qu’est-ce qui pourrait accroître la compétitivité du tri des déchets ?

Pour répondre aux enjeux des centres de tri, Pellenc ST a lancé sa dernière innovation : le Central Nervous System (CNS). Le CNS est une plateforme électronique et logicielle conçue pour intégrer les futures technologies.



Disponible pour toutes les Mistral+, ce rétrofit CNS élargit les applications de tri et permet de discriminer des matériaux plus complexes : bouteilles PET, barquettes mono PET, papier, carton… les exploitants équipés en Mistral+ sont ravis. D’autant que l’on peut faire évoluer nos machines avec le « Profile Detection », par exemple, pour l’élimination des objets noirs et inertes.



Tous les modules de détection et d’analyse peuvent être pris en charge par le CNS : infrarouge, vision, induction, et prochainement l’IA… L’évolutivité des Mistral+ vient compléter leur réputation de robustesse et de facilité d’entretien, également poussées à l’extrême par notre R&D.

Outre les machines, est-ce que Pellenc ST maîtrise le big data pour ses clients ? Avec quels avantages ?

Notre nouvelle offre de services « Service PACK » combine des services traditionnels 24h/24 et 7j/7, la fourniture de pièces, ainsi que des conseils issus des analyses des données collectées par l’outil digital, le « Smart&Share ».



Grâce à cette application, nous sommes en mesure d’analyser en continu le fonctionnement des trieurs optiques et les informations utiles pour optimiser leur exploitation (taux de disponibilité, temps d’arrêts, ouvertures des portes, vibrations, température… de la machine ; et concernant le flux matière, composition, répartition sur le convoyeur, taux de contamination…).



Nos experts organisent la remontée de ces informations auprès de l’exploitant ainsi que leur interprétation pour optimiser ses performances. Donc, oui, nous maîtrisons le big data comme outil d’aide à la décision, avec au coeur de nos préoccupations, la qualité du tri.