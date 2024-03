Avis de marché public : concession du service public d'assainissement collectif et non collectif

Avis de marché

FRANCE : SERVICE DE GESTION DU RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT

CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF.

Avis de marché ou de concession régime ordinaire – Modification



1. Acheteur



1.1 Acheteur

Nom officiel: Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais

Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public

L'acheteur est une entité adjudicatrice

Activité du pouvoir adjudicateur: Services d'administration générale



2. Procédure



2.1 Procédure

Titre: Concession du service public d'assainissement collectif et noncollectif.

Description: Concession du service public d'assainissement collectif et non collectif. La présente consultation a pour objet de confier l’exploitation des services publics d’assainissement collectif (collecte et traitement des eaux usées) et non collectif sur le territoire de la Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais.

Identifiant de la procédure: 037ace21-a928-4815-9a7df4e2498f3c7b



2.1.1 Objet

Nature du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement



5. Lot



5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: Concession de service public d'assainissement collectif et non collectif

Description: Concession de service public d'assainissement collectif et non collectif

Identifiant interne: 24-DSP-06



5.1.1 Objet

Nature du marché: Services

Nomenclature principale (cpv): 90480000 Service de gestion du réseau d'assainissement



5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n'est pas réservée.

Projet de passation de marché non financé par des fonds de l'UE



5.1.9 Critères de sélection

Critère:

Type: Capacité économique et financière



5.1.11 Documents de marché

Adresse des documents de marché: https://webmarche.solaere.recia.fr



5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:

Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français

Date limite de réception des offres: 2024-06-05+02:00 12:00:00+02:00



5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal administratif d'Orléans

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais



8. Organisations



8.1 ORG-0002

Nom officiel: Tribunal administratif d'Orléans

Numéro d'enregistrement: 174 500 058 00022

Adresse postale: 28, rue de la Bretonnerie

Ville: Orleans cedex 1

Code postal: 45057

Pays: France

Adresse électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr

Téléphone: 02 38 77 59 00

Rôles de cette organisation:

Organisation chargée des procédures de recours



8.1 ORG-0001

Nom officiel: Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais

Numéro d'enregistrement: 20007185000073

Adresse postale: 3 bis rue des déportés

Ville: Beaune la Rolande

Code postal: 45340

Pays: France

Adresse électronique: contact@pithiveraisgatinais.fr

Téléphone: 0238339268

Rôles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché



10. Modification



Principale raison de la modification: Correction par l'acheteur



11. Informations relatives à l'avis



11.1 Informations relatives à l'avis

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d'avis: Avis de marché ou de concession régime ordinaire

Date d'envoi de l'avis: 2024-03-26

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français