Énergie : la plateforme SaaS powercloud lance ses activités sur le marché français

La plateforme SaaS européenne powercloud, dédiée au secteur de l'énergie, lance ses activités sur le marché français.



Avec près de 8 millions de clients finaux et 17 millions de clients en cours de migration, powercloud est leader en Allemagne et est devenue ces dernières années une référence en Europe pour la gestion et la facturation de l'électricité, du gaz, des installations thermiques, de l'eau et des eaux usées, ainsi que des produits et services.



Si la solution se concentre sur la facturation et les processus réglementaires, elle offre également des fonctionnalités supplémentaires avec sa plateforme.



"En quelques années, nous sommes devenus un leader en Allemagne et en Europe avec nos solutions qui ont permis de remplacer simplement des systèmes legacy lourds et coûteux dans de nombreuses entreprises. La France est un marché stratégique et notre objectif est d'apporter plus d'efficacité aux acteurs français de l'énergie", déclare Marco Beicht, CEO de powercloud.



Les avantages que les services publics tirent de l'utilisation de powercloud sont nombreux : coût du service, gestion du taux de résiliation, évolutivité, économie collaborative et utilisation du powerApp Store.



Cette solution a permis aux utilisateurs de réduire de 30 % en moyenne leurs coûts de services et de 80 % le coût total de possession par rapport aux solutions legacy du secteurs. powercloud a réalisé le plus grand remplacement de SAP IS-U en Europe, avec environ 4 millions de clients facturés et gérés à l'aide de sa solution cloud. Plus de 200 entreprises utilisent aujourd'hui powercloud.

Chez powercloud, nous sommes les révolutionnaires de l’énergie, car notre fantastique équipe réunit les meilleurs développeurs de logiciels, experts en énergie et consultants. Nous sommes des digital natives et toujours à la recherche de nouvelles solutions pour amener l’industrie de l’énergie à un nouveau niveau numérique.