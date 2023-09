Pollutec 2023 : un salon pour agir tout de suite !

Pratique et concret, c'est ce qui définit Pollutec 2023, qui se tiendra les 10-13 octobre à Lyon. Avec des solutions disponibles pour agir vite et un volet Emploi-Formation pour leur mise en oeuvre. Interview de Anne-Manuèle Hébert, directrice du salon.

Du 10 au 13 octobre, à Lyon, on accélère la transition

C'est une certitude, les équipes de Pollutec ont tout mis en oeuvre pour que l'édition 2023 du salon fasse résonance aux enjeux des décideurs publics et privés, ainsi qu'à ceux des professionnels de l'Environnement. Parce que la transition écologique accélère de toutes parts.



La directrice Anne-Manuèle Hébert présente les 4 grands sujets mobilisateurs de Pollutec 2023 : la gestion durable de toutes les ressources, l'adaptation profonde au changement climatique, la mise en mouvement avec des solutions disponibles, et enfin, la formation et le recrutement pour développer les compétences nécessaires.

Interview de Anne-Manuèle Hébert, directrice du salon Pollutec

Un volet Emploi-Formation qui fait partie de la solution

Sur l'édition 2023 de Pollutec, le job-dating co-organisé avec Emploi-Environnement promet de belles rencontres entre candidats et recruteurs. Tout d'abord, parce que les exposants publient leurs offres d'emploi sur le site Emploi-Environnement, en amont du salon, et qu'un module de prise de rendez-vous permet aux candidats de rencontrer les recruteurs sur le salon.



Ensuite, parce que l'espace Emploi-Formation de Pollutec 2023 héberge aussi un plateau-TV, animé par les rédactions d'Actu-Environnement et d'Emploi-Environnement. L'accueil du public est prévu, pour assister aux échanges entre les journalistes et les invités... idéal pour faire du networking en fin d'émissions.