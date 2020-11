Appel à candidatures pour le Prix CCR Cat Nat 2021

Le Prix CCR Cat Nat existe depuis 6 ans

Depuis 2015, CCR - réassureur public - organise le Prix CCR Cat Nat, ouvert au niveau européen. Il récompense le travail d’un.e jeune chercheur.euse dans le cadre d’une thèse de doctorat consacrée à la connaissance des catastrophes naturelles et son application aux métiers de l’assurance et la prévention des risques.



Avec cette initiative, CCR souhaite valoriser et soutenir un travail de recherche innovant et approfondi. Pour s’inscrire, les candidats doivent avoir soutenu une thèse entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2020.



Pourquoi candidater ?



Le lauréat aura l’occasion de présenter ses travaux en juin 2021 à l’occasion de la journée CCR CAT, rendez-vous annuel du marché français de l'assurance, auquel participent un grand nombre de professionnels de l’assurance et de la prévention ainsi que la communauté scientifique.



• Faire connaître votre travail de jeune chercheur.euse

• Recevoir une dotation de 5 000 €

• Publication de votre rapport de thèse sur ccr.fr et catastrophes-naturelles.ccr.fr



Quels atouts pour les professionnels ?



Pour le secteur de l’assurance, le Prix CCR Cat Nat est un moyen de mieux connaître les travaux existants dans le domaine des risques naturels et d’exploiter éventuellement les résultats pour leurs propres besoins. Pour la communauté scientifique, c’est un moyen de faire connaître les travaux des jeunes chercheurs.