Les CEE à portée de main des artisans avec le programme Oscar

Timothy Kwant,

Chef de projet efficacité énergétique, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France

#1. Pourquoi les enseignes de distribution de Saint-Gobain s’associent-elles au programme OSCAR ?

Monter les dossiers de certificats d’économie d’énergie (CEE) en bâtiment résidentiel est une mécanique complexe. Les artisans qui devraient être les principaux acteurs de leur mise en œuvre pour les particuliers sont souvent dépassés. Il est essentiel que les artisans clients de nos enseignes (Point.P, Cedeo, Clim+, CDL) reprennent la main. Car faute de maîtriser le sujet des CEE, alors que leurs clients leur en font la demande, ils préfèrent ne pas prendre les chantiers.



Notre responsabilité de négoce est de les accompagner également dans ce domaine. La rénovation énergétique des bâtiments ne doit pas échapper à ceux qui maîtrisent la technique ; les aides financières doivent faire partie de leurs compétences.

#2. Quelle place va prendre Saint-Gobain Distribution Bâtiment France dans la formation des RAR ?

Le programme OSCAR, porté par l'ATEE, a pour objectif de former 6 000 Référents Aide à la Rénovation (RAR). À l’échelle du Groupe Saint-Gobain, nous nous sommes engagés à former 1 800 RAR parmi nos conseillers de vente. Fort de notre maillage territorial, nous pourrons ainsi proposer à chaque artisan un référent dédié dans une de nos agences, qui pourra l’informer, le former et l’accompagner dans la prise en main de nos services adaptés au montage des dossiers de CEE.

#3. Comment le programme OSCAR sera-t-il décliné dans vos réseaux ?

Le programme de formation défini par le programme OSCAR comporte une journée en présentiel et des modules d’e-learning. Les futurs RAR commenceront par déconstruire un dossier CEE pour mieux le constituer et comprendre les difficultés rencontrées par les artisans. Nous avons également intégré la suite servicielle développée par nos enseignes, ce qui permet d’intégrer les demandes de CEE dans un environnement familier pour nos collaborateurs comme pour les artisans.



Chaque réseau a défini son plan de déploiement avec une moyenne de quatorze sessions de formation par mois. Point.P aura formé des RAR dans chacune de ses onze régions à fin 2023 et complètera son maillage en 2024. Côté Distribution Sanitaire et Chauffage, la formation des RAR est prévue sur deux ans, avec des formations simultanément dans toutes les régions.