Réussissez la transition énergétique de votre entreprise avec PROREFEI

Le programme PROREFEI, soutenu par le Ministère de la Transition écologique et l’ADEME, forme les salariés en charge de l’énergie dans l’industrie et vous aide à mettre en place un management de l’énergie efficace et durable.Il propose jusque fin 2023 :• une formation complète (multimodale), alliant théorie et pratique, grâce à l’accompagnement individuel sur site de chaque salarié.e pour mettre en place rapidement des actions d’économies d’énergie et réduire sa facture énergétique ;• la prise en charge des coûts pédagogiques jusqu’à 80%, sous conditions ;• 6 modules complémentaires ;• l’accès à la communauté des référent.e.s énergie pour rester informé.e et appartenir à un véritable réseau d’experts.Retour d’expérience de Frédéric Fluchaud, référent énergie chez Euralis :Lire l’article complet, cliquez ici