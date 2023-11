Traitement des déchets : la pyrolyse permet de valoriser les matières dites non recyclables

Collectivités, industriels, valorisez vos déchets non recyclables en les transformant en nouveaux produits et en énergies récupérables. PyroCore, spécialiste de la pyrolyse, vous propose une solution sur-mesure et autosuffisante en énergie.

Transformer vos déchets résiduels en ressources

Les industriels comme les collectivités doivent trouver des solutions pour gérer les déchets non recyclables, et rentrer dans une économie circulaire. Atteindre le zéro déchet et réduire son empreinte carbone, c’est ce que propose PyroCore avec sa solution de pyrolyse.



A l’occasion du salon Pollutec, Pierre Emmanuel Crépin, PDG de l’entreprise, nous présente les atouts de sa solution de traitement des déchets.

Pierre Emmanuel Crépin • PDG • PyroCore

Déchets plastiques mixtes et biomasse

Le traitement par pyrolyse cible les déchets non recyclables contenant du plastique tels que les mixtes plastiques, les résidus de broyage automobile (RBA) ou encore les déchets textiles. Ces déchets sont transformés en chars qui pourront être utilisés en cimenterie ou en énergie secondaire. Le même principe est appliqué aux déchets médicaux non organiques tels que les déchets cliniques et les infectieux nuisibles.



La pyrolyse permet également de valoriser les déchets organiques, tels que les déchets verts, le bois non traité, le bois contaminé ou les biodéchets. Ils sont alors transformés en biochars, utilisés pour amender les sols. Ce traitement des déchets organiques permet de séquestrer le carbone dans les sols.

Une installation autosuffisante en énergie

Comment la machine fonctionne-t-elle ? En autonomie. L’unité nécessite un combustible auxiliaire afin de démarrer le process. Une fois chauffés à haute température et dans une atmosphère privée d’oxygène, les déchets sont décomposés en gaz et en sous-produits solides. Le procédé est alors autosuffisant en énergie voire excédentaire. L’énergie thermique résiduelle peut être utilisée sous forme de vapeur pour le chauffage, la production d’eau chaude et d’électricité.



Aujourd’hui, PyroCore présente une technologie mature. Le process est pleinement maîtrisé avec des performances avérées. Le fabricant a atteint sa phase d’industrialisation pour répondre rapidement aux attentes de ses clients et optimiser les coûts de production.

Démonstrateur au Royaume-Uni. PyroCore s’appuie sur son pôle d’excellence, situé à Bristol, pour tester et expérimenter ses procédés. Véritable vitrine de la technologie de PyroCore, le site démontre les performances et la fiabilité de la pyrolyse. Il sert également à calibrer les machines en amont du procédé pour optimiser la préparation des matériaux (déchiqueteuse, trémie).