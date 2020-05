Quels outils pour rouvrir une déchèterie en sortie de confinement Covid-19 ?

Ce lundi 11 mai 2020, une sortie progressive de confinement Covid-19 est à l’oeuvre. Des outils spécifiques permettront aux gestionnaires-exploitants de déchèterie d’assurer la sécurité sanitaire des professionnels et des usagers.

Une réouverture des déchèteries sous haute vigilance

Pour garantir la poursuite des activités de gestion des déchets, la réouverture des déchèteries doit intégrer de nouvelles pratiques de gestion des flux de personnes.



KERLOG, éditeur de logiciels pour la gestion des déchets, adapte les fonctionnalités de ses solutions. Il renforce sa gamme d’outils pour répondre aux nouveaux enjeux de sécurité sanitaire : distanciation sociale, respect des gestes barrières, dématérialisation, fin de l’échange de “bons papier” entre chauffeurs, planificateurs et clients.



Concernant les chauffeurs, KERLOG propose l’application EcoBM, pour dématérialiser les documents de transport. L’application permet aussi d’apporter des preuves photographiques horodatées et géolocalisées lors des mouvements de bennes.



En termes d’accueil des clients en déchèterie professionnelle, KERLOG déploie un nouveau service permettant la signature sur tablette via le logiciel EcoREC. Enfin, il vient de lancer la prise de RDV en ligne pour l’ensemble des usagers des déchèteries communales, afin de réguler le flux d’accès aux éco-sites.



L’utilité des solutions 2.0, dans le secteur des déchets, va continuer de convaincre une profession déjà sur le chemin de la digitalisation...