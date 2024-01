Digitaliser ses achats pour répondre à des enjeux économiques, environnementaux et humains

Réduire ses coûts

Le service des achats est appelé à garantir la continuité des approvisionnements en biens et services, tout en assurant une réduction constante des coûts sans renoncer à un niveau de service élevé. Lorsque plusieurs utilisateurs de votre entreprise passent un grand nombre de commandes de faible valeur, il y a rarement une traçabilité de ces achats. RS vous propose des solutions simples et efficaces pour réduire les coûts d'approvisionnements et bien maitriser le montant de vos dépenses.



Enjeu à l'horizon 2030

L'automatisation et la dématérialisation du processus d'achat est un enjeu pour 1 entreprise sur 2 d'ici 2030. Grâce à l’e-procurement, l’approvisionnement en ligne vient complètement modifier les pratiques d’achats. En améliorant la relation client/fournisseur et l’échange d’informations, la numérisation contribue à lever les freins et les idées reçues, permet de centraliser et de fluidifier la gestion des approvisionnements et des achats.