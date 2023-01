BePOSITIVE, le salon national de la transition énergétique revient en force en 2023 !

L’énergie et le bâtiment à l’heure de la résilience énergétique

Dans un contexte de défi climatique et de crise énergétique, les filières de l’énergie et du bâtiment vivent une révolution. Boostées par les engagements européens et les réglementations environnementales, elles doivent aussi s’adapter à des contextes incertains.Plus que jamais, la sobriété énergétique, les énergies renouvelables, le numérique et l’innovation sont au cœur de la trajectoire à suivre pour une gestion optimisée et responsable de l’énergie.

L’emploi. Pour accompagner la montée en compétences par rapport aux enjeux environnementaux, le Campus emploi-formation de BePOSITIVE facilitera les projets professionnels. Voir [+ d'info]

BePOSITIVE, le salon des réponses aux enjeux de la sobriété

L’édition 2023 du salon propose des réponses concrètes aux enjeux de la résilience énergétique, autour de 4 grands secteurs d’exposition : les nouveaux systèmes énergétiques, les solutions constructives, l’énergie dans le bâtiment et le bois-énergie.



Avec les BePOSITIVE Awards, le salon mettra l’innovation à l’honneur, tandis que l’espace conférences permettra d’assister à des prises de paroles d’experts reconnus. 3 thématiques d’actualité vont irriguer le salon : la construction durable, la digitalisation de l’énergie, l’emploi et la formation.Fidèle à sa mission de mise en réseau des acteurs des filières de l’énergie et du bâtiment, BePOSITIVE propose 2 nouveautés : le forum exposants et les ateliers.

Le forum exposants. C’est l’espace dédié aux prises de parole des exposants pour présenter leurs innovations, leurs produits et services, ou encore leur démarche RSE.