Salon : idealCO lance le Carrefour des déchets à Montpellier, les 7 et 8 septembre 2023

Un salon sur les déchets en phase avec la loi Agec

À Montpellier, les 7 et 8 septembre 2023, plus de 500 participants sont attendus autour d'une cinquantaine d'experts "déchets" des sphères publiques et privées et d'un beau panel d'exposants. Le prisme du Carrefour des déchets portera sur les déchets ménagers, dans un contexte réglementaire actif, et couvrira tout l'écosystème du secteur.

Lucile Bouloc, responsable du pôle déchets chez idealCO, interviewée par Actu-Environnement

S'intéresser aux retours d'expérience concrets

Le Carrefour des déchets fera résonance à l'actualité du secteur : les exigences croissantes en termes de valorisation des biodéchets, la phase opérationnelle des nouvelles filières REP et l'évolution des missions des filières REP existantes.



Les enjeux du tri à la source, de la collecte hors foyer, de la prévention des déchets sauvages et du réemploi seront en belle place dans les programmes. De même que le rôle du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD), ou encore, celui des responsables RH et des organismes de formation pour doter les acteurs des compétences requises.



Gestionnaires de services des déchets, donneurs d'ordres, équipementiers ou prestataires... une visite à Montpellier les 7 et 8 septembre 2023 s'impose. L'événement d'envergure nationale sera convivial et ancré sur les retours d'expérience des politiques territoriales.