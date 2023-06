Professionnels et collectivités seront au Salon du Littoral les 24 et 25 octobre 2023 à Montpellier

Pour sa 6ème édition, les professionnels des activités liées au littoral et les collectivités sont invités à se retrouver pendant 2 jours autour de conférences thématiques, de stands d’exposition et de rendez-vous d’affaires.

Salon du Littoral, de nouveau à Montpellier

Après trois années dans les territoires, le Salon du Littoral fait le choix de revenir au Parc des Expositions de Montpellier. Il prend ainsi une nouvelle dimension où exposants, partenaires et visiteurs pourront échanger et travailler dans un cadre adapté.



Le Salon du Littoral est un rendez-vous très attendu des collectivités et des professionnels de la filière « littoral ». Plus de 60 exposants (entreprises, startups, centres de recherche, associations et entités publiques) présenteront leurs produits, nouveautés et savoir-faire à une cible de décideurs. Le salon est également un moment d’échanges privilégiés entre les acteurs locaux du littoral.

Trait d’Union, la thématique centrale du salon

« Trait d’Union » est une thématique forte, qui donne la tonalité à cette nouvelle édition… Trait d’Union entre terre et mer… Trait d’union entre le présent et le futur… Trait d’Union entre les individus… avec une volonté, encore exprimée cette année, de servir les dialogues entre les parties prenantes, autour des enjeux du littoral, du trait de côte, des ports, et des ressources.



Les conférences sont organisées autour de grandes thématiques : l’eau et la transition hydrique, les énergies marines renouvelables, l’aménagement du littoral. Avec pour objectif d’aider les décideurs et les entreprises à anticiper et à imaginer le littoral méditerranéen de demain.

Pour cette édition 2023, le Salon s’ouvrira mardi 24 octobre sur un rendez-vous “Osons la Méditerranée”, à l’invitation de la Région Occitanie, dans l’objectif de repositionner la Méditerranée sur le plan international.



Contact : events@midilibre.com