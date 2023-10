Sewerin : la recherche des fuites d’eau est capitale à l’heure des sécheresses

Trois questions à…

Maxime Kieffer,

responsable commercial et marketing Sewerin

#1. Sewerin fête cette année ses 100 ans. Comment le groupe aborde-t-il l’avenir ?

Sewerin est une société allemande familiale – dont la quatrième génération est aujourd’hui aux manettes –, qui compte 350 collaborateurs dans le monde. En France, près de Strasbourg, nous sommes un peu plus de 20. Nous proposons du matériel pour détecter et localiser les fuites d’eau potable et de gaz pour les gestionnaires de réseau, les collectivités locales, les prestataires de service…



Nous renforçons aussi notre offre de matériels d’analyse biogaz pour la surveillance du processus de bio-méthanisation et la sécurité des exploitants. Parmi les applications naissantes, citons nos détecteurs de microfuites d’hydrogène, via des capteurs ultrasensibles spécifiques. Nous sommes prêts à la montée en puissance de ce secteur.

#2. La fréquence et la durée des sécheresses, aujourd’hui, ont-elles un impact sur l’activité de Sewerin ?

Nous avons davantage de demandes puisqu’au vu des sécheresses, il devient encore plus capital qu’auparavant de prendre soin de la ressource en eau. On a pu voir cette année des communes privées d’eau. La recherche de fuites apparaît très importante, les gestionnaires ne peuvent pas se permettre de perdre cette précieuse ressource.



Les fuites sont de l’ordre de 20% sur les réseaux de distribution d’eau potable. Des progrès ont été faits : il y a une dizaine d’années, ces pertes représentaient plutôt 25%. Il est encore possible de faire beaucoup mieux pour à la fois préserver l’eau et les ressources en énergie. Rappelons que l’eau est pompée, puis traitée, avant d’arriver dans les réseaux. Cela nécessite de l’énergie.

#3. Qu’en est-il de la collecte des contenants des huiles usagées ?

Notre credo est de proposer du matériel de très bonne qualité à longue durée de vie, qui est conçu pour durer au moins dix ans, mais également pour être réparable. Nos produits sont simples d’utilisation et à mettre en place et visent à avoir le moins d’impact possible.



Notre service technique en interne assure la maintenance de tous les appareils et nos achats sont pensés pour pouvoir réparer un produit bien après la fin de sa production par exemple. Cet ADN de durabilité est lié à notre état d’esprit. Sewerin est une entreprise familiale, toutes les décisions sont prises sur le long terme. Cela se ressent d’ailleurs sur les employés, puisque notre taux de turn-over est très bas.