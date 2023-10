Il faut aider les ménages à adopter un nouveau geste de tri

Trois questions à…

Arnaud Leroy,Directeur du développement durable du groupe SPHERE

#1. Qui est SPHERE et comment accompagnez-vous les collectivités territoriales ?

SPHERE est une entreprise française familiale fondée en 1976. Avec 15 sites de production en France et en Europe, un CA de 832 M€ en 2022 et 1618 collaborateurs, nous sommes le leader européen des emballages ménagers et spécialiste des emballages professionnels.



Depuis plus de 40 ans, nous travaillons avec les collectivités locales sur les différentes problématiques de propreté publique, grâce à des sacs adaptés aux différents usages et équipements. Au-delà de l'obligation du tri des biodéchets, nous partageons, avec les acteurs territoriaux, notre vision pour les aider à appréhender la question de la collecte et du traitement de ces nouveaux déchets.

#2. Quels sont les enjeux de la nouvelle obligation de tri des biodéchets ?

La collecte et le traitement des biodéchets est emblématique du rôle des collectivités dans la mise en place d’une économie circulaire. Elles peuvent mettre fin à l’absurdité consistant à brûler l’eau contenue par ces 18 Mt de biodéchets et permettre l’exploitation d’un gisement considérable de compost. Celui-ci, à condition d’être de bonne qualité, est notre seule possibilité de limiter des intrants chimiques dans les cultures. Les biodéchets pouvant par ailleurs être méthanisés et permettre d’augmenter la production de gaz vert...



Mais cela ne se fera pas en comptant uniquement sur la bonne volonté des ménages : il faut mettre en place une filière industrielle de collecte et de tri des biodéchets.

#3. Quel rôle jouez-vous dans cette filière ?

Nos sacs biosourcés compostables sont des solutions pratiques et performantes de pré-collecte. Robustes et parfaitement étanches, ils sont adaptés à ce nouveau geste de tri. Composés de fécule de pommes de terre[1] et de copolyesters fossiles ou végétaux, ils se décomposent en six à douze mois sans laisser de microplastiques.



Nous agissons ainsi sur la quantité et la qualité du compost, essentielle pour sa valorisation. Que la collecte des biodéchets se fasse en porte-à-porte ou en points d’apport volontaire, nos sacs permettent de favoriser l’adoption d’un nouveau geste de tri porteur de sens dans une crise écologique désormais perceptible par tous.



[1]Non comestibles, produites en France sans OGM