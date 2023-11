Les entreprises au coeur de la régénération des territoires

Gérer de manière plus durable et circulaire les ressources, c'est la mission des équipes de SUEZ Consulting qui engagent collectivités et entreprises dans une logique de circularité, à l’échelle d’un territoire et en symbiose avec le vivant.

Trois questions à…

Bruno Hervet,

Directeur Général de SUEZ Consulting

Bruno Hervet,Directeur Général de SUEZ Consulting

#1. Dans les territoires, la gestion de la ressource est primordiale. Comment faire émerger de nouveaux modes de gestion ?

La raréfaction des ressources est une réalité. L’émergence de nouveaux modes de gestion doit dès lors s’imposer comme une évidence, tout particulièrement dans les villes, in fine, principales consommatrices de ressources. Des défis majeurs liés à l’eau, à l’énergie mais aussi aux matériaux se révèlent.



Il est donc crucial de passer d’une économie des infrastructures à une économie des fonctionnalités, dans une optique de circularité des ressources. Quand on sait qu’en France, seulement 1 % des eaux usées traitées sont réutilisées, contre 8 % en Italie ou 14 % en Espagne, la marge de progression est grande.

#2. Quel rôle les entreprises, industrielles ou tertiaires, doivent-elles jouer ?

Plus qu’un rôle, je dirais qu’elles ont le devoir de faire évoluer leur business model afin d’y intégrer les enjeux de transition écologique et de travailler ensemble. Car au-delà de la nécessaire gestion intégrée des ressources, un désilotage doit s’opérer pour assurer une parfaite symbiose entre l’ensemble des acteurs à l’échelle du territoire.



Le potentiel est grand : échanges de calories ou de frigories entre sites industriels locaux, entre immeubles tertiaires ou habitat, réutilisation d’eau traitée dans la production d’énergie (pour le refroidissement), valorisation des flux en énergie, en biométhane… Des solutions courtes et locales sont à penser, pour lesquelles des technologies matures ne demandent qu’à être appliquées.

#3. Comment les équipes de SUEZ Consulting déploient déjà ces modèles d’économie circulaire et de circuit court ?