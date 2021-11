Le Guide des Innovations Pollutec également en version digitale

Téléchargement : le Guide des Innovations Pollutec 2021

La distribution du Guide des Innovations Pollutec 2021 à été très active pendant le salon Pollutec, à Lyon, et auprès des abonnés à Actu-Environnement Le Mensuel.



Près de 10.000 exemplaires ont trouvé preneur, et informent les décideurs privés ou publics en matière de solutions nouvelles pour la performance environnementale.



Pour continuer à satisfaire à la demande, les deux partenaires Actu-Environnement et Pollutec ont décidé de diffuser une version digitale du Guide. La sélection des innovations, effectuée par Actu-Environnement, est accessible ICI. (10 Mo)

Une nouvelle offre pour promouvoir l'innovation

Pour accélérer la transition écologique, il faut mettre en lumière les solutions de diagnostic et de moindre impact environnemental. Actu-Environnement, leader de l'information en Environnement, et Pollutec, leader de l'événementiel, se sont associés pour faire circuler l'information plus vite !



Équipementiers et prestataires de services peuvent désormais référencer leurs solutions auprès de deux communautés de décideurs d'achats. Celle d'Actu-Environnement, au sein de sa rubrique Solutions & Innovations, et celle de Pollutec, via son annuaire Learn & Connect. Pour tout renseignement, c'est ICI.

"Avec cet accord, les annonceurs bénéficient d'un interlocuteur unique, d'une seule interface de saisie, et d'un prix de référencement annuel optimisé", déclare Sébastien Trollé, directeur du développement des Éditions Cogiterra.