Le hors-série Éolien 2023 est en ligne !

Place aux énergies renouvelables pilotables

Depuis bientôt deux ans, la France vit au rythme des crises de l'énergie. Aux détriments de son indépendance, de la stabilité des prix et de sa compétitivité.



Dans un contexte de demande d'énergie soutenue, les EnR électriques - l’éolien terrestre, l’éolien en mer, le photovoltaïque -, sont des technologies aptes à soulager les tensions de marché. En particulier, avec les apports de l'innovation, porteuse de capacités de stockage et de flexibilité à grande échelle dans un système électrique repensé.



Le hors-série éolien 2023 d'Actu-Environnement, édité en partenariat avec France Renouvelables, est consacré aux énergies renouvelables pilotables (ENRP). Elles sont en mesure de satisfaire à la demande d'énergie tout en remportant le défi de la décarbonation.



La vision, les technologies et les savoir-faire sont là... un avenir désirable est à lire dans ce hors-série, téléchargeable gratuitement.