Disponible : votre hors série pour découvrir les potentialités XXL des gaz renouvelables

Téléchargez gratuitement votre numéro sur le gaz vert

Vecteur crédible du système énergétique français, le gaz bénéficie aujourd’hui d’un regain d’intérêt dans le domaine des transports, et ce n’est pas pour rien. Son bilan environnemental est annoncé comme meilleur que les carburants actuels. Les opérateurs l’ont bien compris.



Ce bilan va encore s’améliorer. Car une seconde transition est en cours : celle du gaz vert. Dans toutes les filières, la production de gaz d’origine renouvelable peut se substituer, au moins partiellement, au gaz d’origine fossile. Une vraie réponse au défi de la transition écologique et énergétique.



Avec d’énormes potentialités : méthanisation de biodéchets et/ou de cultures énergétiques, pyrogazéification de déchets, production d’hydrogène grâce à l’électricité verte et sa transformation en méthane…



Et un point commun : toutes ces nouvelles formes de productions se construisent au cœur des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Fruit d’une coopération multi-acteurs qui dynamise l’économie locale, créé de l’emploi et pousse à l’innovation technologique ! À découvrir dans le hors série d’Actu-Environnement...