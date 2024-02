Le hors-série Hydrogène 2024 est en ligne !

Concevoir des solutions à un coût modéré

La stratégie hydrogène révisée confirme les objectifs précédents et précise les mécanismes de soutien, les infrastructures prioritaires et les travaux lancés sur les importations. Il s'agit notamment d'accompagner la décarbonation de l'industrie grâce à l'hydrogène vert.



Pour de nombreux acteurs, cette énergie va permettre de faire le lien entre les énergies renouvelables, l’électricité décarbonée du réseau et les besoins de chaleur et d’électricité de l’industrie.



Les attentes des industriels sont fortes. De nouvelles technologies sont en développement et en expérimentation pour produire, stocker et distribuer l'hydrogène à un coût modéré. Les porteurs de projets doivent toutefois se plier à un cadre technique et juridique particulier qui prend rapidement forme.



Le hors-série Hydrogène 2024 d'Actu-Environnement, élaboré en partenariat avec France Hydrogène, propose une analyse de ces points clés. Il est téléchargeable gratuitement.