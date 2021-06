Nouveau : le Panorama des solutions Déchets 2021

L'automatisation et l'intelligence artificielle sont en passe de convaincre la filière textile. Objectif : accroître les taux de recyclage avec des process qui s'indutrialisent. Décryptage.

La filière textile mise sur l’automatisation pour recycler plus

Des déchets toujours plus nombreux et des objectifs de recyclage revus à la hausse. Pour desserrer cet étau, les acteurs de la fin de vie des textiles misent sur l’automatisation du tri.



S’inspirant du tri des emballages, ils cherchent à adapter les machines de tri optique aux caractéristiques des vêtements usagés. Pour les chaussures, la filière compte combiner l’intelligence artificielle et la robotique. Explications dans ce nouveau Panorama des solutions Déchets.