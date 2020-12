Nouveau : le Panorama des solutions Eau 2020

Réseaux d'eau, un coup de pouce pour leur renouvellement

Le plan de relance dédié au secteur de l’eau, présenté le 3 septembre par le premier ministre, constitue le troisième pilier des mesures d’urgence prises par les agences de l’eau pour aider les acteurs à poursuivre ou reprendre leurs activités.



Au programme : soutien à l’hygiénisation des boues, mise aux normes des équipements dans les départements et régions d’outre-mer et aide aux travaux sur les réseaux d’eau potable et les systèmes d’assainissement.



Le Panorama des solutions Eau 2020 met en lumière des chantiers réussis et des innovations utiles à la modernisation des réseaux d'eau.