Panorama des solutions Pologne 2020

Saviez-vous que le secteur de l'Environnement en Pologne se porte bien ? À 1.200 km de Paris, il est possible d'exporter ou de sourcer les prestations et les équipements de la transition écologique. Le point dans le Panorama des Solutions spécial Pologne.

Depuis la transition politique initiée en 1989, et surtout depuis son entrée dans l’UE en 2004, la Pologne vit une véritable transition : amélioration de la qualité de l’eau, accroissement du traitement des déchets, mise aux normes environnementales de tous ses secteurs d’activité.



Lancée sur la voie libérale et grande bénéficiaire des subventions européennes, l’économie polonaise se porte bien, tout comme le secteur de l'Environnement stricto sensu.



Avec un très bon niveau d’éducation, notamment en ingénierie, et un esprit entrepreneurial révélé, le pays a su bâtir une offre "made in Poland" pour l'Environnement. Elle prend sa place à l'international et attire désormais les acheteurs comme les investisseurs.



Actu-Environnement a consacré son Panorama des Solutions du mois de mars à la Pologne, nouvelle destination où exporter et où sourcer des équipements compétitifs.