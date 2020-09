Panorama des solutions Risques 2020

Gestion des risques, tous investis !

La pandémie de Covid-19 bouleverse depuis plusieurs mois nos conditions de vie et de travail. Elle remet la sécurité sanitaire et la gestion des risques en tête des priorités des organisations.



L’enjeu est de s’adapter en garantissant un haut niveau de sécurité pour les salariés ou le public, tout en relançant l’activité.



Et pour répondre à cette attente, les professionnels du risque s’activent et des solutions techniques existent déjà. Ces dernières permettent même de répondre à l’enjeu sanitaire avec des conséquences limitées sur l’environnement : solution désinfectante biosourcée, plastique virucide, EPI recyclable.



L’innovation dans le secteur n’est pas en reste comme vous pourrez le constater dans cette nouvelle édition du Panorama des Solutions Risques.