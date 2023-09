TOMRA met l’IA et le deep learning au service du recyclage des bouteilles de PET

Trois questions à…

Frédéric Durand,

Directeur France de TOMRA Recycling Sorting

#1. TOMRA Recycling Sorting a décidé de consacrer des moyens R&D spécifiques au recyclage des bouteilles de PET. Pourquoi ?

Les conditionneurs et les industriels ont besoin d’accéder à des gisements PET en grande quantité de matériaux très purs, homogènes, mono-fraction, pour les réutiliser dans le circuit productif sur des applications équivalentes. L’offre sera sous capacitaire dès 2025 quand les metteurs sur le marché auront l’obligation d’intégrer 25% de recyclé dans leurs bouteilles et 30% en 2030, en Europe. Cette forte demande va créer une baisse de la qualité, rendant le tri plus complexe.



Les bouteilles en PET opaque blanc qui sont communément utilisées pour le lait et les boissons lactées, contiennent du dioxyde de titane pour la protection contre les UV. Le PET opaque blanc complexifie la séparation, les capteurs proches infrarouge n'étant pas en capacité de les détecter avec un haut degré de certitude. L'un des défis de la production de paillettes PET est la capacité des machines de tri optique à ôter ces contaminants. TOMRA s’est attelé au sujet en créant une nouvelle solution basée sur l’intelligence artificielle et le deep learning.

#2. Quelle est la démarche d’innovation de TOMRA Recycling Sorting ?

Les frontières du possible sont continuellement repoussées. En collaboration avec les ingénieurs R&D de TOMRA Recycling Sorting, une nouvelle application basée sur l'apprentissage profond (deep learning) a été créée pour purifier le PET. Les ingénieurs logiciels de TOMRA ont appris au module GAIN™ équipant l'AUTOSORT®, notre machine de tri phare, à reconnaître des produits jusqu’à lors difficilement détectables, comme les films, les produits textiles à base de polyester, les opaques blanc PET... lors de la production de rPET.



La combinaison du logiciel d'apprentissage profond et des capteurs de pointe permet de créer une mono-fraction de PET transparent avec des niveaux de pureté exceptionnels. Et c’est en France, sur les lignes d’un spécialiste du tri du PET, Nord Pal Plast, que la mise en route a été faite en première mondiale.

#3. Quelles sont les avantages de la solution GAIN™ de TOMRA Sorting ?

Avec notre application GAIN™, nous ciblons la séparation du PET blanc opaque du PET transparent et nombre d’autres contaminants. Et c’est notre client qui le dit: “Non seulement la technologie d'apprentissage profond a considérablement amélioré nos niveaux de pureté du PET clair, mais elle nous permet également d’augmenter les taux de récupération de bonne matière car le module GAIN est également présent sur l’aval de la ligne. ”