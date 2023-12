Le biogaz, moteur de la transition et des territoires

Chez TotalEnergies Biogaz France, nous pensons qu’au-delà d’être une énergie de transition, le biogaz permet de développer une filière de proximité. Et participe ainsi au développement de nos territoires, de leur attractivité et de leur bassin d’emploi.

Un modèle inséré dans l’économie locale

Depuis 2011, TotalEnergies Biogaz France développe, construit et exploite des unités de méthanisation territoriale. Basées sur ce modèle économique, 8 unités de production ont été développées en collaboration avec de nombreux partenaires locaux, poursuivant ainsi notre démarche d’ancrage au cœur des territoires.



Le rachat de Fonroche en 2021 a marqué la volonté d’une accélération de TotalEnergies dans cette filière ; notre objectif de 4,5 TWh de capacité de production d’ici 2030 en témoigne ! Aujourd’hui, un méthaniseur génère de fortes retombées économiques locales et développe significativement l’attractivité d’un territoire. Il s’appuie pour ce faire sur des partenariats locaux (agriculteurs, industries, collectivités…) pour partager la valeur ajoutée créée.

Au coeur de la filière biogaz avec TotalEnergies

Esprit d’équipe, travail d’équipe

Chez TotalEnergies Biogaz France, les collaborateurs ont la possibilité de dialoguer directement avec tous les managers, qui restent impliqués dans des activités opérationnelles. Cette spécificité s’inscrit dans une volonté d’accompagner et de transmettre, à chaque nouveau collaborateur, nos valeurs, nos méthodes et de nouvelles compétences. Toute l’équipe est au service d’un projet collectif.



Cet esprit d’équipe se manifeste dès l’accueil des nouveaux arrivants, en leur faisant découvrir tous les secteurs et métiers de la filiale, mais également au sein des équipes déjà en place, en leur permettant de monter en compétences et d’évoluer en interne.

Une énergie qui recrute !

Notre volonté de développement se concrétise par de nombreuses ouvertures de postes. Environ 50 recrutements sont ainsi réalisés chaque année en France ! Les métiers sont variés et participent tous à notre réussite collective (BTP, ingénierie, business, maintenance, gestion…) ! Au sein de TotalEnergies Biogaz France, nous recrutons avant tout des profils qui adhèrent au projet et à notre vision. Tout le monde a sa chance !

[+] Vous voulez en savoir plus sur la filière biogaz ? Rendez-vous sur notre site web totalenergies.com et découvrez la place du biogaz dans notre stratégie multi-énergies et notre ambition climat. [+ d'info]