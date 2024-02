Emploi et Eolien offshore : les fonctions juridiques ont le vent en poupe

Pour accompagner le fort développement de son portefeuille de renouvelables, TotalEnergies recrute dans de nombreux secteurs, et notamment dans l’éolien offshore. Le domaine juridique n’y fait pas exception.

Trois questions à…

Antoine Alison,

Head of Legal Offshore Wind TotalEnergies Renewables

Antoine Alison,Head of Legal Offshore Wind TotalEnergies Renewables #1. En quoi consiste l’activité de l’équipe juridique d’Offshore Wind ? Les projets d’éolien en mer s’inscrivent dans le cadre de consortiums internationaux. Nos juristes accompagnent au plan contractuel et juridique les différentes équipes qui composent la business unit (BU) Offshore Wind sur l’ensemble des phases des projets. Ils rédigent et négocient les contrats de partenariat où les objectifs des partenaires stratégiques peuvent être divergents ! Ils couvrent la contractualisation des prestations de services nécessaires à la réalisation, depuis les études de faisabilité jusqu’à l’exploitation.



Notre équipe intervient également sur les transactions de fusions-acquisitions. Les projets d’éolien en mer étant développés tant en France, qu’en Europe ou en Asie, nous composons avec une grande diversité de lois et de réglementations locales. #2. Quels sont les profils recherchés par Offshore Wind dans le domaine juridique ? TotalEnergies Renewables a une feuille de route ambitieuse qui prévoit 100 GWh de production d’électricité renouvelable en 2030. Pour soutenir ce fort développement, cinq postes de juristes sont actuellement ouverts pour l’ensemble de nos activités dans les renouvelables, dont deux au sein de l’équipe Offshore Wind.



Nous recherchons des profils polyvalents et expérimentés en droit des affaires, rodés à la rédaction contractuelle et la négociation dans un contexte international (en anglais donc). Au-delà de ces compétences professionnelles, il est indispensable pour intégrer l’équipe d’avoir une appétence pour les grands projets d’infrastructures et la volonté de contribuer au développement des énergies renouvelables. #3. Vous-même, quel a été votre parcours au sein de TotalEnergies ? J’ai intégré TotalEnergies en 2018 pour participer au développement de ses projets solaires. J’ai ainsi contribué au développement de la centrale solaire d’Al Kharsaah au Qatar, projet de 800 MW que j’ai accompagné sur le plan juridique, depuis la préparation de l’appel d’offres jusqu’au financement et à la construction.



J’ai ensuite encadré une équipe juridique en charge de projets solaires de production décentralisée d’électricité sur des sites industriels et commerciaux implantés dans différentes régions du monde. J’ai rejoint Offshore Wind en novembre dernier, en tant que responsable juridique, où j’anime une équipe de six juristes.

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre.