STEINERT : des systèmes de tri qui font la fierté des recycleurs

L'équipementier STEINERT a permis au spécialiste du recyclage Thommen AG d'atteindre un haut niveau de performance dans la valorisation des métaux ferreux et non ferreux, et dans le traitement des déchets électroniques et d'automobiles. Témoignage.

Valoriser des métaux directement fusibles

"Mon objectif a toujours été d'affirmer Thommen Group comme un modèle dans le domaine du recyclage", annonce Dr. Tobias Thommen, CEO de l'entreprise pendant plus de douze ans.



Le groupe suisse, classé parmi les leaders du recyclage en Suisse, s‘est concentré dès 2015 sur la récupération des métaux non ferreux de la fraction lourde du broyage. Avec des broyeurs de grande capacité.



L'entreprise a investi dans des installations de traitement high-tech afin de valoriser de l'aluminium, du cuivre, du laiton, du zinc de qualité supérieure. Au point de fournir ses clients - aciéries et fonderies - en métaux directement fusibles.

Chez Thommen Group, l‘installation de traitement du Zorba, composée des systèmes de tri STEINERT, joue un grand rôle dans la réputation de l'entreprise. Elle est opérationnelle depuis 2021.

Assurer un traitement du Zorba à forte valeur ajoutée

Le Zorba désigne une fraction mixte composée de métaux non ferreux. Les séparateurs de métaux non ferreux - ou séparateurs à courants de Foucault - récupèrent ce mélange avant que les systèmes de tri par capteurs séparent les métaux en fractions pures.



Il s‘ensuit une séparation des alliages d‘aluminium coulé et forgé avec la technologie de tri par transmission de rayons X (STEINERT KSS | XT CLI). L‘installation utilise ensuite la technologie de fluorescence (STEINERT KSS | XF CLI) pour la production de métaux lourds purs.



Les deux systèmes de tri sont complétés par des capteurs de couleur (C), de dimension (L) et d'induction (I) qui permettent un réglage encore plus précis des critères de sélection.

La technologie STEINERT est robuste et ergonomique

Dr. Tobias Thommen reconnaît être enclin à l‘investissement. "Mon souhait est de mettre à disposition les meilleures installations de production et les meilleurs équipements de travail", déclare-t-il.



Le chef d'entreprise apprécie aussi la précision allemande de STEINERT, "car les systèmes de tri sont robustes, sûrs et fiables". "Avec STEINERT, je suis prêt à payer un prix plus élevé parce que je sais que les machines fonctionnent correctement et durablement", ajoute-t-il.



L'entrepreneur est également fasciné, tout comme le personnel du groupe, par la modernité des outils de contrôle et les performances. La lueur dans les yeux des opérateurs lorsqu‘ils voient les résultats reflète leur joie pour ce qu‘ils ont accompli.