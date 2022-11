Accompagner au quotidien la transformation environnementale et sociale des territoires

Alors que de nouveaux enjeux territoriaux émergent en faveur de la sobriété et de la circularité, SUEZ Consulting déploie ses expertises sur un ensemble de domaines liés aux transformations et adaptations des villes, territoires et sites industriels.

Trois questions à…

Bruno Hervet,CEO Suez Consulting

#1. Comment transformer l’économie des territoires vers un modèle plus sobre, résilient et inclusif ?

L'urgence est là : basculer d’une économie des infrastructures vers une économie des usages et fonctionnalités. Valorisation de tous types de déchets, gestion optimale de l’eau, réutilisation des eaux usées traitées, éco-conception d’emballages sont autant d’initiatives qui concilient pouvoir d’achat et écologie. Nous sommes convaincus chez SUEZ de la nécessité de faire converger transition écologique et emplois locaux, au travers de démarches d’innovation sociale.

#2. Quel rôle les entreprises doivent-elles jouer dans cette transformation ?

Les entreprises doivent faire évoluer leurs modèles, leurs outils de production, aligner l’ensemble de leurs enjeux de développement avec les objectifs de transition écologique et sociale. S’opère alors une véritable transformation des pratiques, des métiers, qui implique de repenser leur feuille de route globale vers des modèles plus vertueux.

#3. Concrètement, comment cela se concrétise-t-il au sein de SUEZ Consulting ?

Nous accompagnons nos clients dans la définition de leurs feuilles de route et plans de sobriété pour réduire leur empreinte environnementale. Ensemble, nous repensons leur organisation, pour identifier des leviers d’action, fixer des objectifs environnementaux ambitieux et améliorer leur performance.



Nous sommes particulièrement vigilants quant aux impacts des projets sur lesquels nous sommes sollicités. Nous les analysons à l’aune de nos engagements environnementaux et sociaux.



La décision d’intervenir est ainsi parfaitement alignée avec nos objectifs en la matière. SUEZ Consulting a en effet des objectifs ambitieux tels que réduire de 8 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici fin 2023 ou encore favoriser l'inclusion et la diversité au travers d’une politique chiffrée… C’est le fondement même de notre accord d’intéressement, qui est l’un des tout premiers en France à être composé exclusivement d’indicateurs extra-financiers.