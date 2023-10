REP PMCB : Valobat accélère le déploiement et la collecte des déchets du bâtiment !

Avec plus de 400 points de reprise opérationnels sur le territoire et un objectif de 1000 d’ici la fin de l’année 2023, le déploiement de la reprise de déchets chez les distributeurs et les déchetteries professionnelles prend son envol.

REP bâtiment : qu’est-ce que c’est ?

[+]

La REP PMCB ou principe de Responsabilité Elargie du Producteur impose à toutes les entités responsables de la mise sur le marché français de produits ou matériaux du bâtiment de financer ou d’organiser la prévention et la gestion des déchets issus de leurs produits et matériaux en fin de vie. La mission de Valobat est de mettre en place toute la filière de collecte, de tri, de recyclage et de valorisation des déchets des PMCB en France, par une action à 4 niveaux :



Accompagner ses adhérents dans leur mise en conformité

Collecter et traiter tous les flux de déchets collectés

Accélérer le développement des filières de réemploi, recyclage et valorisation

Accompagner l’évolution des pratiques

ValoDépôt, l’Appli pour une reprise sans frais de vos déchets

[+]

ValoDépôt est une application mobile gratuite dédiée à la reprise de déchets PMCB, sans frais. Elle permet de localiser le point de reprise le plus proche et adapté aux déchets, et de préparer le dépôt en amont de sa venue pour gagner du temps sur place. L’utilisation, intuitive pour tous, permet :



d’estimer le volume ou le poids de déchets à déposer dans un point de collecte,

d’utiliser le guide de tri en cas de doute sur le flux relatif au déchet, et de bénéficier de conseils pour adopter les bons gestes de tri,

de géolocaliser le point de reprise le plus proche du chantier en tenant compte des critères renseignés,

de réserver un créneau d’accueil,

de télécharger le bordereau de preuve de dépôt.

Promotion application ValoDépôt

Valobat, l’éco-organisme par et pour les acteurs du bâtiment

Valobat a pour ambition de devenir l’éco-organisme multi-matériaux pour la gestion de l’intégralité des déchets du bâtiment, des articles de bricolage et de jardin, ainsi que des éléments d’ameublement, tout en proposant une approche différenciée et spécifique pour chacune des filières produits.



Valobat a la capacité d’associer à la fois une vision globale dans ses logiques de fonctionnement et ses enjeux fondamentaux, et une expertise fine et détaillée de chacune de ses filières.



Nous souhaitons être l’éco-organisme de collecte au service de tous les acteurs.



Valobat, votre éco-organisme

Rendez-vous sur le site de Valobat pour en savoir plus.

+ d’info